LOVANA Allée de la Cure Rouans, 24 novembre 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

LOVANA, est une création artistique qui appelle à la transe, à la croisée des traditions musicales de Madagascar et des musiques électroniques..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:30:00. .

Allée de la Cure Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



LOVANA is a trance-inducing artistic creation at the crossroads of Madagascar’s musical traditions and electronic music.

LOVANA es una creación artística que induce al trance y combina las tradiciones musicales de Madagascar con la música electrónica.

LOVANA, ist eine künstlerische Kreation, die zur Trance aufruft, an der Schnittstelle zwischen den musikalischen Traditionen Madagaskars und der elektronischen Musik.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire