FESTIVAL CROQ’ LA SCENE – NISHIKE Allée de la Cure Rouans Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Rouans FESTIVAL CROQ’ LA SCENE – NISHIKE Allée de la Cure Rouans, 2 novembre 2023, Rouans. Rouans,Loire-Atlantique Soutenir, s’écraser ? Porter, supporter ? Deux personnages cherchent l’équilibre..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 14:00:00. .

Allée de la Cure Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Support, crush? Carrying, supporting? Two characters search for balance. ¿Soportar, aplastar? ¿Llevar, sostener? Dos personajes buscan el equilibrio. Tragen, abstürzen? Tragen, ertragen? Zwei Personen suchen nach dem Gleichgewicht. Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Rouans Autres Lieu Allée de la Cure Adresse Allée de la Cure Espace Coeur en Scène Ville Rouans Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Allée de la Cure Rouans latitude longitude 47.1849;-1.86008

Allée de la Cure Rouans Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouans/