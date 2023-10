FESTIVAL CROQ’ LA SCENE – PERMIS DE RECONSTRUIRE Allée de la Cure Rouans, 2 novembre 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

« Deux personnages s’inventent un univers extraordinaire en transformant la tuyauterie de leur usine asservissante en instruments de musique »..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 15:30:00

Allée de la Cure Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique



« Two characters invent an extraordinary universe for themselves by transforming the pipes of their enslaving factory into musical instruments.

« Dos personajes se inventan un mundo extraordinario transformando las tuberías de su fábrica de esclavitud en instrumentos musicales.

« Zwei Personen erfinden ein außergewöhnliches Universum, indem sie die Rohrleitungen ihrer versklavten Fabrik in Musikinstrumente verwandeln ».

