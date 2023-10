SPECTACLE FAMILIAL – NOLA BLACK SOUL Allée de la Cure Rouans, 20 octobre 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

« Nola Black Soul est l’histoire de l’envoûtement d’un musicien qui, pour avoir oublié la puissance de son âme noire, se retrouve victime d’un sort vaudou lancé pendant le carnaval de la Nouvelle-Orléans »..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 20:30:00. .

Allée de la Cure Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Nola Black Soul is the story of a musician who, having forgotten the power of his black soul, finds himself the victim of a voodoo spell cast during the New Orleans carnival ».

« Nola Black Soul es la historia de un músico que, habiendo olvidado el poder de su alma negra, se encuentra víctima de un hechizo vudú lanzado durante el carnaval de Nueva Orleans ».

« Nola Black Soul ist die Geschichte der Verzauberung eines Musikers, der, weil er die Macht seiner schwarzen Seele vergessen hat, Opfer eines Voodoo-Zaubers wird, der während des Karnevals in New Orleans ausgesprochen wird ».

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire