FALLOPES Allée de la Cure Rouans, 12 octobre 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

Fallopes est un récit de femmes qui ont lutté pour les droits à la contraception et à l’avortement. Un récit réalisé à partir de témoignages, ceux de Mamico, Joëlle, Annie, Vonvon, Dominique, Jeanne et bien d’autres….

2023-10-12 fin : 2023-10-12 20:30:00. .

Allée de la Cure Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Fallopes is the story of women who fought for contraception and abortion rights. The story is based on the testimonies of Mamico, Joëlle, Annie, Vonvon, Dominique, Jeanne and many others?

Fallopes es la historia de mujeres que lucharon por el derecho a la anticoncepción y al aborto. Se basa en los relatos personales de Mamico, Joëlle, Annie, Vonvon, Dominique, Jeanne y muchas otras..

Fallopes ist eine Erzählung über Frauen, die für das Recht auf Verhütung und Abtreibung gekämpft haben. Die Geschichte basiert auf den Aussagen von Mamico, Joëlle, Annie, Vonvon, Dominique, Jeanne und vielen anderen

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire