APRES MIDI DANSANT Allée de la Cure Rouans, 15 septembre 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

L’Association « Plaisir de la Danse » organise un après midi dansant, à la Salle des loisirs de Rouans..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 19:30:00. .

Allée de la Cure Salle des loisirs

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Association « Plaisir de la Danse » organizes an afternoon dance, at the Salle des loisirs of Rouans.

La Asociación « Plaisir de la Danse » organiza una tarde de baile en la Salle des loisirs de Rouans.

Der Verein « Plaisir de la Danse » organisiert einen Tanznachmittag, der in der Salle des Loisirs in Rouans stattfindet.

Mise à jour le 2023-08-17 par eSPRIT Pays de la Loire