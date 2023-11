MOURAD MERZOUKI – ZÉPHYR Allée de la Citadelle Montpellier, 13 février 2024, Montpellier.

Créé dans le cadre du Vendée Globe, Zéphyr est un corps à corps avec le vent. Faisant sienne la citation d’un célèbre navigateur « le plus beau voyage est celui que l’on n’a pas encore fait », Mourad Merzouki embarque avec lui les spectateurs pour une traversée donnant à voir milles paysages, parfois oniriques, parfois plus graves quand les danseurs se débattent avec les éléments comme les réfugié.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Created as part of the Vendée Globe, Zéphyr is a physical encounter with the wind. Embracing the words of a famous yachtsman, « the most beautiful voyage is the one you haven?t made yet », Mourad Merzouki takes spectators on a voyage that reveals a thousand landscapes, sometimes dreamlike, sometimes more serious, as the dancers grapple with the elements like refugees

Creado en el marco de la Vendée Globe, Zéphyr es un encuentro físico con el viento. Haciendo suyas las palabras de un famoso marinero, « el viaje más hermoso es el que aún no has hecho », Mourad Merzouki lleva al público en un viaje que revela mil paisajes, algunos oníricos, otros más serios, mientras los bailarines luchan con los elementos como refugiados

Zephyr wurde im Rahmen der Vendée Globe kreiert und ist ein Körper an Körper mit dem Wind. In Anlehnung an das Zitat eines berühmten Seefahrers « Die schönste Reise ist die, die man noch nicht gemacht hat », nimmt Mourad Merzouki die Zuschauer mit auf eine Reise, die tausende von Landschaften zeigt, manchmal traumhaft, manchmal ernster, wenn die Tänzer mit den Elementen kämpfen, wie die Flüchtlinge, die in der Nähe von Paris Zuflucht suchen

