ODE À LA JOIE LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827) Allée de la Citadelle Montpellier, 9 février 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 21:10:00

Monumentale dans ses formes, la symphonie des symphonies a gardé intact son message essentiel d’humanisme. Créée il y a tout juste deux cents ans, la Neuvième de Beethoven a été le témoin de la grande roue de l’Histoire qui a invariablement tourné, apportant son lot d’épreuves. Mais son message – Ode à la joie – demeure, phare pour l’humanité et repère essentiel dans cette longue chaîne qui mène du chant grégorien aux ponts jetés vers notre période contemporaine.

Quatre solistes hors pair et les forces vives de cette Maison – le Chœur et l’Orchestre national Montpellier Occitanie – renforcées par les chœurs des opéras de Toulon et Toulouse, participeront à ce concert dirigé par Michael Schønwandt dont la vision musicale saura faire jaillir des tréfonds de la partition ce besoin de beauté, de chaleur et de fraternité.

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT MONTPELLIER