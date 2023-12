GRANDE MESSE EN UT WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791) Allée de la Citadelle Montpellier, 26 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 21:10:00

La Messe en ut mineur KV 427 (KV 417a), dite grande messe (en allemand Große Messe), est une œuvre inachevée composée entre 1782 et 1783..

En 1782, Mozart est au zénith de sa vie et se sent libre comme l’air : contre l’avis de son père, il va se marier avec la belle Constance Weber. Après s’être fait congédier manu militari par son patron, le prince-archevêque Colloredo, le voici libre d’envisager de composer sa « Messe de mariage », qu’il offre en cadeau à Constance.

Justement, son ami le baron Gottfried van Swieten vient de lui faire découvrir quelques bijoux musicaux de Bach et Haendel. Il n’est donc pas étonnant que le début du Gloria ait comme un air de l’Alléluia du Messie de Haendel tandis que les doubles-chœurs s’invitent comme dans la Passion selon saint Matthieu. Quant au Et incarnatus est, s’il n’était les paroles, il ne déparerait pas dans Les Noces de Figaro.

EUR.

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



