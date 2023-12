AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA BACEWICZ • LUTOSŁAWSKI • STRAUSS Allée de la Citadelle Montpellier, 12 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12 21:30:00

Une belle entrée en matière avec le Concerto pour orchestre à cordes de Grażyna Bacewicz, considérée par Witold Lutosławski, comme l’une des plus grandes compositrices de tous les temps. Puis vous découvrirez Chain 2, autre concerto mais « en miniature » du même Lutosławski, créé en 1986 par le Collegium Musicum de Paul Sacher et la violoniste allemande Anne-Sophie Mutter..

Cette œuvre aura pour soliste Dorota Anderszewska, violon solo supersoliste de l’Orchestre national Montpellier Occitanie depuis 2004. Ce programme trouve son achèvement dans le poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, exprimant l’impuissance du héros à trouver une réponse à ses questions par la religion, la science ni même son humour face à l’énigme de Dame nature !

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT MONTPELLIER