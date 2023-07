CONCERT DU NOUVEL AN Allée de la Citadelle Montpellier, 31 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La bascule est faite, l’an neuf est là, et l’Orchestre national Montpellier Occitanie vous propose un merveilleux programme de fête pour aborder cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur..

2023-12-31 18:00:00 fin : 2023-12-31 13:00:00. EUR.

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The new year is here, and the Orchestre national Montpellier Occitanie has put together a wonderful festive program to usher in the new year with joy and good humor.

Con la llegada del nuevo año, la Orquesta Nacional de Montpellier Occitanie ha preparado un magnífico programa festivo para recibirlo con alegría y buen humor.

Das Orchestre National Montpellier Occitanie bietet Ihnen ein wunderbares Festprogramm, um das neue Jahr mit Freude und guter Laune zu beginnen.

