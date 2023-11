ALONZO KING – DEEP RIVER Allée de la Citadelle Montpellier, 13 décembre 2023, Montpellier.

Conférant à la technique classique une félinité et une gestuelle très personnelle, Alonzo King crée des ponts entre classique et contemporain. Sa danse, toujours vibrante, virtuose et sensuelle, se nourrit du présent mais aussi de l’humanité profonde du chorégraphe et de son sens de la liberté..

2023-12-13 fin : 2023-12-14 . EUR.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Conferring felinity and a highly personal gestural style on classical technique, Alonzo King builds bridges between the classical and the contemporary. His dance, always vibrant, virtuosic and sensual, feeds on the present, but also on the choreographer?s profound humanity and sense of freedom.

Dotando a la técnica clásica de una felinidad y un estilo de movimiento muy personales, Alonzo King tiende puentes entre la danza clásica y la contemporánea. Su danza, siempre vibrante, virtuosa y sensual, se inspira en el presente, pero también en la profunda humanidad y el sentido de la libertad del coreógrafo.

Alonzo King verleiht der klassischen Technik eine flinke Beweglichkeit und eine sehr persönliche Gestik und schlägt so eine Brücke zwischen Klassik und Moderne. Sein Tanz ist stets vibrierend, virtuos und sinnlich und wird von der Gegenwart genährt, aber auch von der tiefen Menschlichkeit des Choreografen und seinem Sinn für Freiheit.

