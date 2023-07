ENTRE DEUX MONDES BARBER • HIGDON • TCHAÏKOVSKI Allée de la Citadelle Montpellier, 8 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Un choc des cultures musicales que ce programme russo-américain ! On découvrira le Concerto pour violon de Jennifer Higdon, auréolée du Prix Pulitzer en 2010, qui revendique ses racines chez les Beatles et les Rolling Stones. Le concerto sera joué par Benjamin Beilman, originaire de Washington et formé à l’Institut Curtis de Philadelphie..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. EUR.

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



This Russian-American program is a clash of musical cultures! The program features the Violin Concerto by Jennifer Higdon, winner of the Pulitzer Prize in 2010, who claims roots in the Beatles and the Rolling Stones. The concerto will be played by Benjamin Beilman, a Washington native who trained at the Curtis Institute in Philadelphia.

Este programa ruso-estadounidense es un choque de culturas musicales El programa incluirá el Concierto para violín de Jennifer Higdon, ganadora del Premio Pulitzer en 2010, que reivindica sus raíces en los Beatles y los Rolling Stones. El concierto será interpretado por Benjamin Beilman, natural de Washington y formado en el Curtis Institute de Filadelfia.

Dieses russisch-amerikanische Programm ist ein Zusammenprall der musikalischen Kulturen! Das Violinkonzert von Jennifer Higdon, die 2010 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde und ihre Wurzeln bei den Beatles und den Rolling Stones hat, wird zu hören sein. Das Konzert wird von Benjamin Beilman gespielt, der aus Washington stammt und am Curtis Institute in Philadelphia ausgebildet wurde.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT MONTPELLIER