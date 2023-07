RÊVES D’HIVER VASKS • BRITTEN • TCHAÏKOVSKI Allée de la Citadelle Montpellier, 17 novembre 2023, Montpellier.

À l’Opéra de Montpellier, on se souvient du Letton Ainars Rubiķis dans Aïda de Verdi la saison dernière. Le site concertonet.com avait apprécié sa lecture fouillant « chaque page de la partition avec une minutie rigoureuse, comme le démontrent les mille nuances de l’orchestre. ».

At the Opéra de Montpellier, we remember Latvian Ainars Rubi?is in Verdi’s Aïda last season. The concertonet.com website praised his reading, which delved into « ?every page of the score with rigorous meticulousness, as demonstrated by the orchestra?s thousand nuances… »

En la Ópera de Montpellier, recordamos al letón Ainars Rubi?is en la Aïda de Verdi de la temporada pasada. La página web concertonet.com alabó su lectura, que ahondó en « …cada página de la partitura con rigurosa meticulosidad, como demuestran los mil matices de la orquesta… »

Der Lette Ainars Rubi?is war in der vergangenen Saison an der Oper von Montpellier in Verdis Aida zu hören. Die Website concertonet.com lobte seine Lesart, die « ?jede Seite der Partitur mit strenger Sorgfalt durchforstet, wie die tausend Nuancen des Orchesters zeigen. »

