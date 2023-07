GALA LYRIQUE Allée de la Citadelle Montpellier, 7 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le chef sicilien Francesco Angelico, actuellement directeur musical du Théâtre National de Kassel en Allemagne, fait ses débuts à l’Opéra de Montpellier pour un exceptionnel programme lyrique entièrement tourné vers l’Italie,.

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 22:15:00. EUR.

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Sicilian conductor Francesco Angelico, currently Music Director of the Théâtre National de Kassel in Germany, makes his debut at the Opéra de Montpellier with an exceptional opera program focused entirely on Italy,

El director de orquesta siciliano Francesco Angelico, actual director musical del Théâtre National de Kassel en Alemania, debuta en la Ópera de Montpellier con un excepcional programa de ópera centrado íntegramente en Italia,

Der sizilianische Dirigent Francesco Angelico, derzeit Musikdirektor des Staatstheaters Kassel in Deutschland, gibt sein Debüt an der Oper von Montpellier mit einem außergewöhnlichen Opernprogramm, das ganz auf Italien ausgerichtet ist,

Mise à jour le 2023-07-19 par OT MONTPELLIER