LE TOURBILLON DE LA VIE Allée de la Citadelle, 7 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

10 ans que l’on danse, tourne, tourbillonne…

C’est vous, c’est nous, c’est notre histoire.

10 ans, c’était hier, et pourtant toute une tranche de vie, en perpétuel mouvement qui nous entraîne…Dans le TOURBILLON de la VIE !.

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 22:00:00. EUR.

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



10 years of dancing, spinning, whirling?

It is you, it is us, it is our history.

10 years, it was yesterday, and yet a whole slice of life, in perpetual movement which carries us along… In the TURBILLON of LIFE!

10 años de bailes, giros, torbellinos..

Eres tú, somos nosotros, es nuestra historia.

10 años, eso fue ayer, y sin embargo todo un trozo de vida, en perpetuo movimiento, que nos lleva… ¡en el torbellino de la vida!

10 Jahre, in denen wir tanzen, uns drehen, herumwirbeln?

Das sind Sie, das sind wir, das ist unsere Geschichte.

10 Jahre, das war gestern, und doch ist es ein Lebensabschnitt, der uns in ständiger Bewegung hält und uns mitreißt… In den Strudel des Lebens!

