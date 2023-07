Concert « Un Soir à Varsovie » LES VOIX ORTHODOXES DE VARSOVIE Allée de la Chapelle Arcachon, 16 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

La Toison d’Art présente un concert exceptionnel à ARCACHON, Mercredi 16 août 2023 à 20h30, Basilique Notre-Dame Place de la Basilique 33120 Arcachon.

« Un Soir à Varsovie » LES VOIX ORTHODOXES DE VARSOVIE. Pologne

Ensemble vocal « KATAPETASMA* » Voix d’hommes Łukasz HAJDUCZENIA baryton soliste et direction Liturgie orthodoxe à travers les siècles, chants traditionnels et spirituels de Pologne de l’Est, d’Ukraine et de Biélorussie.

Le mot « katapetasma* » en grec fait référence au voile du Temple de Jérusalem qui se déchire en deux, du haut en bas, à l’occasion de la mort du Christ sur la croix.

Constitué de 8 voix d’hommes l’ensemble interprète les pièces liturgiques de la bien vivante tradition orthodoxe en Pologne. Les magnifiques mélodies des chants traditionnels de l’Est de la Pologne, de Biélorussie et d’Ukraine complètent le programme de ce concert..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 23:00:00. .

Allée de la Chapelle Basilique Notre Dame

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Toison d?Art presents an exceptional concert in ARCACHON, Wednesday August 16, 2023 at 8:30pm, Basilique Notre-Dame Place de la Basilique 33120 Arcachon.

« Un Soir à Varsovie » LES VOIX ORTHODOXES DE VARSOVIE. Poland

Vocal ensemble « KATAPETASMA* » Male voices ?ukasz HAJDUCZENIA baritone soloist and conductor Orthodox liturgy through the centuries, traditional and spiritual songs from Eastern Poland, Ukraine and Belarus.

The Greek word « katapetasma* » refers to the veil in the Temple of Jerusalem that was torn in two, from top to bottom, when Christ died on the cross.

Made up of 8 male voices, the ensemble performs liturgical pieces from Poland’s lively Orthodox tradition. The magnificent melodies of traditional songs from Eastern Poland, Belarus and Ukraine complete the concert program.

La Toison d’Art presenta un concierto excepcional en ARCACHON, miércoles 16 de agosto de 2023 a las 20:30 h, Basilique Notre-Dame Place de la Basilique 33120 Arcachon.

« Una velada en Varsovia » LAS VOCES ORTODOXAS DE VARSOVIA. Polonia

Conjunto vocal « KATAPETASMA* » Voces masculinas ?ukasz HAJDUCZENIA barítono solista y director Liturgia ortodoxa a través de los siglos, cantos tradicionales y espirituales del este de Polonia, Ucrania y Bielorrusia.

La palabra griega « katapetasma* » hace referencia al velo del Templo de Jerusalén que se rasgó en dos, de arriba abajo, cuando Cristo murió en la cruz.

Formado por 8 voces masculinas, el conjunto interpreta piezas litúrgicas de la viva tradición ortodoxa polaca. Las magníficas melodías de las canciones tradicionales del este de Polonia, Bielorrusia y Ucrania completan el programa de este concierto.

La Toison d’Art präsentiert ein außergewöhnliches Konzert in ARCACHON, Mittwoch, den 16. August 2023 um 20:30 Uhr, Basilika Notre-Dame Place de la Basilique 33120 Arcachon.

« Ein Abend in Warschau » DIE ORTHODOXISCHEN STIMMEN VON WARSOWIEN. Polen

Vokalensemble « KATAPETASMA* » Männerstimmen ?ukasz HAJDUCZENIA Baritonsolist und Leitung Orthodoxe Liturgie durch die Jahrhunderte, traditionelle und geistliche Gesänge aus Ostpolen, der Ukraine und Weißrussland.

Das griechische Wort « katapetasma* » bezieht sich auf den Vorhang des Tempels in Jerusalem, der beim Tod Christi am Kreuz von oben nach unten in zwei Teile gerissen wird.

Das Ensemble besteht aus 8 Männerstimmen und interpretiert liturgische Stücke aus der lebendigen orthodoxen Tradition Polens. Die wunderschönen Melodien der traditionellen Gesänge aus Ostpolen, Weißrussland und der Ukraine vervollständigen das Programm dieses Konzerts.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Arcachon