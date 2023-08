Vide Grenier & Vide Dressing Allée De Craponne Salon-de-Provence, 10 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Buvette et restauration sur place – Animations pour les enfants.

2023-09-10 09:00:00 fin : 2023-09-10 16:00:00. EUR.

Allée De Craponne

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Refreshments and food on site – Entertainment for children

Refrescos y comida in situ – Entretenimiento para niños

Getränke und Speisen vor Ort – Animationen für Kinder

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme de Salon de Provence