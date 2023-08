COURT DE FERME – 6ÈME ÉDITION Allée de Clermont Le Cellier, 22 septembre 2023, Le Cellier.

Le Cellier,Loire-Atlantique

Les Rangs d’Oignons vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition de Court de Ferme le 22 septembre au Cellier.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

Allée de Clermont Les rangs d’oignons

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Les Rangs d?Oignons invite you to another edition of Court de Ferme on September 22 at Le Cellier

Les Rangs d’Oignons le invitan a una nueva edición de Court de Ferme el 22 de septiembre en Le Cellier

Die Rangs d’Oignons laden Sie zu einer neuen Ausgabe von Court de Ferme am 22. September in Le Cellier ein

Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire