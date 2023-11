Exposition Allée de Brou Allée de Brou Noyant-de-Touraine, 25 août 2024, Noyant-de-Touraine.

Noyant-de-Touraine,Indre-et-Loire

Traditionnelle exposition de l’Allée de Brou où peintres, sculpteurs et métiers d’art exposent sur ce site bordé d’arbres centenaires, ce qui permet de concilier Art et Nature. Buvette et restauration sur place..

Dimanche 2024-08-25 10:00:00 fin : 2024-08-25 19:00:00. EUR.

Allée de Brou

Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Traditional exhibition on the Allée de Brou, where painters, sculptors and craftsmen exhibit on a site lined with century-old trees, combining art and nature. Refreshments and catering on site.

La tradicional exposición Allée de Brou, donde pintores, escultores y artesanos exponen sus obras en un recinto bordeado de árboles centenarios, combinando arte y naturaleza. Restauración y catering in situ.

Traditionelle Ausstellung in der Allée de Brou, wo Maler, Bildhauer und Kunsthandwerker auf diesem von hundertjährigen Bäumen gesäumten Gelände ausstellen und so Kunst und Natur miteinander in Einklang bringen. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme