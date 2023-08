AMOS WOMEN’S FRENCH CUP 2023 Allée de Brière Colomiers, 28 août 2023, Colomiers.

Colomiers,Haute-Garonne

Venez rencontrer les plus grandes joueuses et assister au plus grand tournoi européen de football féminin !.

2023-08-28 fin : 2023-08-28 23:45:00. EUR.

Allée de Brière STADE MICHEL BENDICHOU

Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie



Come and meet some of Europe’s top players and watch Europe’s biggest women’s soccer tournament!

Venga a conocer a algunas de las mejores jugadoras europeas y asista al mayor torneo de fútbol femenino de Europa

Treffen Sie die größten Spielerinnen und erleben Sie Europas größtes Frauenfußballturnier!

Mise à jour le 2023-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE