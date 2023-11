ATELIER ET SPECTACLE – SAINT-NICOLAS Allée de Bretagne Liverdun, 2 décembre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

15h : Atelier (3-10 ans)

Inscriptions obligatoires au service jeunesse (places limitées)

Les ateliers ont lieu à l’espace Picasso sous la responsabilité des animateurs jusqu’à 16h45.

17h : Pause festive

Goûter offert aux enfants, photo avec Saint-Nicolas, petit marché de Noël et le tout en musique !

17h30 : Gags, magie et émotions

Spectacle « Les clés mystérieuses »

Animations gratuites. Enfants

Samedi 2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. 0 EUR.

Allée de Bretagne

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



3pm: Workshop (ages 3-10)

Registration required at the youth service (places are limited)

Workshops take place at Espace Picasso under the supervision of activity leaders until 4:45pm.

5pm: Festive break

Snacks for the children, photo with Saint-Nicolas, Christmas market and music!

5.30pm: Gags, magic and emotion

Mysterious keys » show

Free entertainment

15.00 h: Taller (3-10 años)

Inscripción obligatoria en el servicio de juventud (plazas limitadas)

Los talleres se desarrollan en el Espacio Picasso bajo la supervisión de los animadores hasta las 16.45 h.

17.00 h: Pausa festiva

Merienda para los niños, foto con San Nicolás, mercado navideño y música

17.30 h: Gags, magia y emoción

Espectáculo « Las llaves misteriosas

Animación gratuita

15 Uhr: Workshop (3-10 Jahre)

Anmeldung beim Jugenddienst erforderlich (begrenzte Plätze)

Die Workshops finden im Espace Picasso unter der Verantwortung der Betreuer bis 16:45 Uhr statt.

17 Uhr: Festliche Pause

Kostenloser Imbiss für die Kinder, Foto mit dem Nikolaus, kleiner Weihnachtsmarkt und das alles mit Musik!

17.30 Uhr: Gags, Magie und Emotionen

Show « Die geheimnisvollen Schlüssel »

Kostenlose Animationen

Mise à jour le 2023-11-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY