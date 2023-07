Nos songes d’une nuit d’été Allée de Boulogne Huisseau-sur-Cosson Catégories d’Évènement: Huisseau-sur-Cosson

Nos songes d'une nuit d'été

Tarif : 5 €

Ce spectacle est l'issu d'un travail entre 13 artistes professionnels autour de l'oeuvre de Shakespeare, Le songe d'une nuiit d'été et avec 10 adultes et 18 enfants du territoire de la communauté de communes du Grand Chambord, en stage avec la compagnie L'Intruse du 21 au 25 août 2023.

Allée de Boulogne
Allée de Boulogne D72 41350 Huisseau-sur-Cosson
Huisseau-sur-Cosson 41350
Loir-et-Cher
Centre-Val de Loire

Dates et horaires:
25 août 2023, 20:00-22:30
26 août 2023, 20:00-22:30

