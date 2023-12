Téléthon Allée d’Aquitaine Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Au programme

• Mini-brocante « art de la table » et tombola

• Décoration de Noël

• Objets artisanaux et articles en lainage

• Création loisirs créatifs sur le thème de Noël

• Gâteaux, café

• Démonstration de danse.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 17:00:00. .

Allée d’Aquitaine Esplanade Robert Badinter

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The program

? Tableware mini-brocante and tombola

? Christmas decoration

? Handicrafts and woollen items

? Christmas-themed crafts

? Cakes, coffee

? Dance demonstration

El programa incluye

? Mini-brokerage de vajilla y tómbola

? Decoración navideña

? Artesanía y artículos de lana

? Artesanía navideña

? Pasteles, café

? Demostración de baile

Auf dem Programm

? Mini-Flohmarkt « Tischkultur » und Tombola

? Weihnachtsdekoration

? Kunsthandwerkliche Gegenstände und Wollwaren

? Kreative Freizeitgestaltung zum Thema Weihnachten

? Kuchen, Kaffee

? Tanzvorführung

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Communal de Périgueux