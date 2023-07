Sinfonia : Une procession à Venise – concert de clôture Allée d’Aquitaine Périgueux, 26 août 2023, Périgueux.

Depuis 1998, Le Poème Harmonique fédère autour de son fondateur Vincent Dumestre, des musiciens passionnés dévoués à l’interprétation des musiques des XVIIème et XVIIIème siècles. Connu de la scène française et internationale, l’ensemble propose des programmes inventifs et se livre à un travail approfondi sur les textures vocales et instrumentales.

A l’époque d’Antonio Vivaldi (1678-1741), surnommé le « prêtre roux », Il prete Rosso,

Venise, sa ville de naissance, est le théâtre de processions religieuses auxquelles participent les confréries de la cité des doges.

Cette soirée explore la frontière ténue entre musique savante et sources populaires..

Since 1998, Le Poème Harmonique has brought together, around its founder Vincent Dumestre, a group of passionate musicians dedicated to interpreting the music of the 17th and 18th centuries. Well-known on the French and international music scenes, the ensemble offers inventive programs and in-depth work on vocal and instrumental textures.

In the time of Antonio Vivaldi (1678-1741), nicknamed the « red-headed priest », Il prete Rosso,

Venice, the city of his birth, was the scene of religious processions involving the confraternities of the City of the Doges.

This evening explores the fine line between learned music and popular sources.

Desde 1998, Le Poème Harmonique reúne, en torno a su fundador Vincent Dumestre, a un grupo de músicos apasionados dedicados a la interpretación de la música de los siglos XVII y XVIII. Conocido en la escena francesa e internacional, el conjunto propone programas inventivos y trabaja en profundidad las texturas vocales e instrumentales.

Era la época de Antonio Vivaldi (1678-1741), apodado Il prete Rosso (El sacerdote rojo),

Venecia, su ciudad natal, era escenario de procesiones religiosas en las que participaban las cofradías de la ciudad de los Dogos.

Esta velada explora la delgada línea que separa la música culta de las fuentes populares.

Seit 1998 vereint Le Poème Harmonique um seinen Gründer Vincent Dumestre leidenschaftliche Musiker, die sich der Interpretation der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts verschrieben haben. Das in Frankreich und international bekannte Ensemble bietet einfallsreiche Programme und arbeitet intensiv an den Texturen von Vokal- und Instrumentalmusik.

Zur Zeit von Antonio Vivaldi (1678-1741), auch bekannt als « rothaariger Priester », Il prete Rosso,

Venedig, seine Geburtsstadt, war Schauplatz religiöser Prozessionen, an denen die Bruderschaften der Dogenstadt teilnahmen.

Dieser Abend erkundet die schmale Grenze zwischen gelehrter Musik und volkstümlichen Quellen.

