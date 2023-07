Sinfonia : Venus et Adonis Allée d’Aquitaine Périgueux, 24 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Formé d’un noyau de 6 instrumentistes spécialisés, l’Ensemble Masques est reconnu pour l’expressivité et la profondeur de ses interprétations. A la tête de sa formation, Olivier Fortin explore différents répertoires des XVIIème et XVIIIème siècles pour ne pas se

fermer à un genre musical.

Vénus et Adonis est un opéra en trois actes et un prologue du compositeur baroque anglais John Blow, composé vers 1683. Il a été écrit pour la cour du roi Charles II à Londres ou à Windsor. Certains considèrent qu’il s’agit d’un semi-opéra ou d’un masque, mais The New Grove le considère comme le premier opéra anglais connu.

L’histoire est basée sur le mythe classique de Vénus et Adonis, qui a servi de base au poème de Shakespeare, ainsi qu’au poème d’Ovide dans ses Métamorphoses..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 17:30:00. EUR.

Allée d’Aquitaine Esplanade Robert Badinter

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Comprising a core group of 6 specialized instrumentalists, Ensemble Masques is renowned for the expressiveness and depth of its interpretations. At the head of his ensemble, Olivier Fortin explores different repertoires from the 17th and 18th centuries, so as not to close himself off to any one musical genre

musical genre.

Venus and Adonis is an opera in three acts and a prologue by English Baroque composer John Blow, composed around 1683. It was written for the court of King Charles II in London or Windsor. Some consider it a semi-opera or masque, but The New Grove considers it the first known English opera.

The story is based on the classical myth of Venus and Adonis, which served as the basis for Shakespeare’s poem, as well as Ovid’s poem in his Metamorphoses.

Formado por un núcleo de 6 instrumentistas especializados, Ensemble Masques es conocido por la expresividad y profundidad de sus interpretaciones. Al frente de su conjunto, Olivier Fortin explora diferentes repertorios de los siglos XVII y XVIII, para no limitarse a ningún género musical

género musical.

Venus y Adonis es una ópera en tres actos y un prólogo del compositor barroco inglés John Blow, compuesta hacia 1683. Fue escrita para la corte del rey Carlos II en Londres o Windsor. Algunos la consideran una semi-ópera o una mascarada, pero The New Grove la considera la primera ópera inglesa conocida.

La historia se basa en el mito clásico de Venus y Adonis, que sirvió de base al poema de Shakespeare, así como al de Ovidio en sus Metamorfosis.

Das Ensemble Masques besteht aus einem Kern von sechs spezialisierten Instrumentalisten und ist für seine ausdrucksstarken und tiefgründigen Interpretationen bekannt. Olivier Fortin, der das Ensemble leitet, erkundet verschiedene Repertoires des 17. und 18

sich auf ein musikalisches Genre zu beschränken.

Venus und Adonis ist eine Oper in drei Akten und einem Prolog des englischen Barockkomponisten John Blow, die um 1683 entstand. Sie wurde für den Hof von König Karl II. in London oder Windsor geschrieben. Einige halten es für eine Halb- oder Maskenoper, aber The New Grove hält es für die erste bekannte englische Oper.

Die Geschichte basiert auf dem klassischen Mythos von Venus und Adonis, der als Grundlage für Shakespeares Gedicht diente, sowie für Ovids Gedicht in seinen Metamorphosen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux