Sinfonia : Alex Potter – Concert d’ouverture Allée d’Aquitaine Périgueux, 19 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

S’il est une ville où l’effervescence musicale règne, Venise la Sérénissime est bien le lieu de tous les excès au début du 17ème siècle.

Opéras, cantates, divertissements, concerti grossi et autres formes baroques par excellence sont à l’honneur.

La musique est partout à Venise, et en particulier pendant la période du carnaval. Une période un peu spéciale dans la Cité des Doges, puisqu’elle dure plus longtemps, du début du mois d’octobre à l’Avent, puis du 26 décembre au mardi gras, plus deux semaines supplémentaires à l’ascension. Les maisons d’opéra sont nombreuses : citons le Teatro San Benedetto, le plus célèbre de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le Teatro San Moisé, le Teatro Sant’Angelo dont Vivaldi fut l’imprésario….

2023-08-19 fin : 2023-08-19 22:00:00. EUR.

Allée d’Aquitaine Esplanade Robert

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



If there’s one city where musical effervescence reigns, Venice, the Serenissima, was the place of all excesses in the early 17th century.

Operas, cantatas, divertissements, concerti grossi and other Baroque forms par excellence were the order of the day.

Music was everywhere in Venice, especially during Carnival. A rather special period in the City of the Doges, since it lasts longer, from early October to Advent, then from December 26 to Shrove Tuesday, plus two extra weeks at Ascension Day. There are many opera houses: Teatro San Benedetto, the most famous of the second half of the 18th century, Teatro San Moisé, Teatro Sant’Angelo, whose impresario was Vivaldi…

Si hay una ciudad donde reina la efervescencia musical, Venecia la Serenissima es sin duda el lugar de todos los excesos a principios del siglo XVII.

Óperas, cantatas, divertissements, concerti grossi y otras formas barrocas por excelencia estaban en el candelero.

La música estaba por todas partes en Venecia, especialmente durante el periodo de carnaval. Se trata de un periodo bastante especial en la Ciudad de los Dogos, ya que dura más tiempo, desde principios de octubre hasta Adviento, y luego desde el 26 de diciembre hasta el Martes de Carnaval, más dos semanas extra el día de la Ascensión. Hay muchos teatros de ópera: Teatro San Benedetto, el más famoso de la segunda mitad del siglo XVIII, Teatro San Moisé, Teatro Sant’Angelo, cuyo empresario fue Vivaldi…

Wenn es eine Stadt gibt, in der es musikalisch hoch hergeht, dann ist es Venedig, die Serenissima, die zu Beginn des 17.

Opern, Kantaten, Divertimenti, Concerti grossi und andere Formen des Barocks par excellence stehen im Mittelpunkt.

Musik ist in Venedig überall, besonders während der Karnevalszeit. Eine etwas besondere Zeit in der Dogenstadt, da sie länger dauert: von Anfang Oktober bis zum Advent, dann vom 26. Dezember bis zum Faschingsdienstag und zwei zusätzliche Wochen an Christi Himmelfahrt. Es gibt viele Opernhäuser, darunter das Teatro San Benedetto, das berühmteste aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, das Teatro San Moisé, das Teatro Sant?Angelo, dessen Impresario Vivaldi war…

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Communal de Périgueux