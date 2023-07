MIMOS : Les arrière-monde – Cie Mossoux-Bonté Allée d’Aquitaine Périgueux, 7 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Échappées de la nuit des temps, des créatures ébouriffées plongent dans nos

yeux comme dans un miroir sans fond. Ce sont les éternels rescapés de l’Histoire,

des extravagants qui ont traversé les plaisirs et les jours, mais aussi les chaos, les

guerres et les pestes. Ils apparaissent et disparaissent, partagés entre attirance

et retenue, surgissements de scènes déjà vécues et de désirs soudain retrouvés.

Les Arrière-Mondes jettent une lumière spectrale sur les moments de stupeur et

d’incertitude qui accompagnent parfois les passions humaines..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 21:00:00. EUR.

Allée d’Aquitaine

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Escaping from the mists of time, disheveled creatures gaze into our eyes

eyes as if in a bottomless mirror. They are the eternal survivors of history,

extravagants who have lived through pleasures and days, but also through chaos

wars and plagues. They appear and disappear, torn between attraction and restraint

and restraint, surges of scenes already experienced and desires suddenly rediscovered.

Les Arrière-Mondes casts a spectral light on the moments of stupor and uncertainty

and uncertainty that sometimes accompany human passions.

Escapando de las brumas del tiempo, criaturas desaliñadas nos miran a los ojos como en un espejo sin fondo

ojos como en un espejo sin fondo. Son los eternos supervivientes de la historia,

personas extravagantes que han vivido placeres y días, pero también caos

guerras y plagas. Aparecen y desaparecen, desgarrados entre la atracción y la contención

aparecen y desaparecen, desgarrados entre la atracción y la contención, surgiendo de escenas ya vividas y deseos súbitamente redescubiertos.

Les Arrière-Mondes arroja una luz espectral sobre los momentos de estupor e incertidumbre

e incertidumbre que a veces acompañan a las pasiones humanas.

Aus dem Dunkel der Zeit entflohen, tauchen zerzauste Kreaturen in unsere Augen

augen wie in einen bodenlosen Spiegel. Sie sind die ewigen Überlebenden der Geschichte,

extravagante, die durch die Freuden und Tage, aber auch durch das Chaos, die

kriege und Seuchen durchlebt haben. Sie tauchen auf und verschwinden wieder, hin und her gerissen zwischen Anziehung

und Zurückhaltung, Auftauchen von bereits erlebten Szenen und plötzlich wiedergefundenen Sehnsüchten.

Die Hinterwelten werfen ein gespenstisches Licht auf die Momente der Verblüffung und des Schreckens

der Ungewissheit, die manchmal die menschlichen Leidenschaften begleiten.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux