MIMOS : Caus’Rues Allée d’Aquitaine Périgueux, 6 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Aller droit au but, dribbler d’idées en idées, défendre ses arguments…

Quoi qu’il arrive, il faut qu’ça matche ! La palabre est un sport collectif et la place

du village un terrain de jeu idéal. 60 min chrono pour donner corps à la notion

d’espace public. À gauche les pour, à droite les contre et au centre : la rue !

Une agitation publique proposée par la fédération Grand’Rue et le CNAREP Sur le

Pont, en partenariat avec la Cie Du Grenier Au Jardin.

Intervenante : Mathilde Defromont..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 12:00:00. .

Allée d’Aquitaine

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Getting straight to the point, dribbling from idea to idea, defending your arguments…

Whatever happens, you’ve got to get it right! Palaver is a team sport, and the village square an ideal playground

and the village square an ideal playground. 60 minutes to give shape to the notion

of public space. To the left the pros, to the right the cons and in the middle: the street!

A public agitation proposed by the Grand?Rue federation and CNAREP Sur le

Pont, in partnership with Cie Du Grenier Au Jardin.

Guest speaker: Mathilde Defromont.

Ir directo al grano, regatear de idea en idea, defender tus argumentos…

Pase lo que pase, ¡tiene que funcionar! La palabrería es un deporte de equipo, y la plaza del pueblo es el terreno de juego ideal

y la plaza del pueblo es el terreno de juego ideal. 60 minutos en poco tiempo para dar forma a la noción

de espacio público. A la izquierda los pros, a la derecha los contras y en el centro: ¡la calle!

Una agitación ciudadana propuesta por la federación Grand-Roue y el CNAREP Sur le

Pont, en colaboración con la Cie Du Grenier Au Jardin.

Intérprete: Mathilde Defromont.

Auf den Punkt kommen, von Idee zu Idee dribbeln, seine Argumente verteidigen…

Was auch immer passiert, es muss stimmen! Palaver ist ein kollektiver Sport und der Dorfplatz ein

der Dorfplatz ist ein ideales Spielfeld. 60 Minuten in der Zeit, um dem Konzept des öffentlichen Raums Gestalt zu verleihen

des öffentlichen Raums. Links die Pro’s, rechts die Contra’s und in der Mitte: die Straße!

Ein öffentlicher Aufruhr, der von der Fédération Grand?Rue und dem CNAREP Sur le

Pont, in Partnerschaft mit der Cie Du Grenier Au Jardin.

Rednerin: Mathilde Defromont.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux