MIMOS : Nous autres – Veillée au grain Allée d’Aquitaine Périgueux, 6 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Une veillée, dans le fond, c’est un retour aux sources du spectacle. Alors, dans ce

petit cirque de poche, nous sommes invités à une rencontre tout simplement aussi

extraordinaire qu’ordinaire. Atelier, campement, chapiteau sans toile, la veillée

se métamorphose, peuplée de présences dessinées, photographiées, filmées,

masquées. Ici on conte, lit, slame, chante, écrit, brode, dessine, oublie, débordé

par des souvenirs personnels et ceux de tous ces « autres », c’est-à-dire nous..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 13:50:00. EUR.

Allée d’Aquitaine

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A wake is basically a return to the roots of the show. So, in this

little pocket circus, we are invited to an encounter that is as extraordinary

extraordinary as it is ordinary. Workshop, camp, tent without canvas, the wake

is transformed, populated by presences drawn, photographed, filmed,

masked. Here we tell stories, read, slam, sing, write, embroider, draw, forget, overwhelmed

personal memories and those of all those « others », i.e. us.

Un velatorio es básicamente una vuelta a las raíces del espectáculo. Así que, en este

circo de bolsillo, se nos invita a un encuentro tan extraordinario como ordinario

extraordinario como ordinario. Un taller, un campamento, una tienda sin lona, la velada

se transforma, poblada de presencias dibujadas, fotografiadas, filmadas,

enmascaradas. Aquí la gente cuenta historias, lee, hace slam, canta, escribe, borda, dibuja, olvida, abrumada

por los recuerdos personales y los de todos esos « otros », es decir, nosotros.

Eine Nachtwache ist im Grunde genommen eine Rückkehr zu den Wurzeln des Schauspiels. In diesem

kleinen Taschenzirkus werden wir zu einer Begegnung eingeladen, die ganz einfach so

außergewöhnlich wie gewöhnlich. Ein Atelier, ein Lager, ein Zelt ohne Stoff, die Nachtwache

verwandelt sich, bevölkert von gezeichneten, fotografierten, gefilmten Gegenständen,

maskiert. Hier wird erzählt, gelesen, slammt, gesungen, geschrieben, gestickt, gezeichnet, vergessen, überfordert

von persönlichen Erinnerungen und denen all dieser « Anderen », d.h. uns.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux