Kanathon Allée Danielle Mitterand La Seyne-sur-Mer, 10 septembre 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

Le Kanathon est constitué de 3 épreuves distinctes dans la baie des Sablettes :

10 km : Une seule manche de nage avec palme. (le nageur sera accompagné de son kayakiste d’assistance).

5 km : Une épreuve de kayak..

Allée Danielle Mitterand Plage des Sablettes

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Kanathon consists of 3 separate events in the Baie des Sablettes:

10 km: A single finning event (the swimmer will be accompanied by his or her support kayaker).

5 km: A kayak event.

El Kanathon consta de 3 pruebas separadas en la Baie des Sablettes:

10 km: Una sola vuelta de natación con aletas (el nadador irá acompañado de su kayakista de apoyo).

5 km: Una prueba de kayak.

Der Kanathon besteht aus drei verschiedenen Wettkämpfen in der Bucht von Sablettes:

10 km: Ein einziger Lauf im Flossenschwimmen (der Schwimmer wird von seinem Hilfskajakfahrer begleitet).

5 km: Ein Kajak-Wettbewerb.

