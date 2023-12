Coquetel Allée d’Amour Targon, 21 janvier 2024, Targon.

Targon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00

La conteuse Monia Lyorit et le musicien Kim Giani entrent en scène avec un jeu de sept histoires merveilleuses bien connues et de tous temps. Toutefois, seuls trois contes seront racontés et c’est le hasard d’un jeu de cartes qui va choisir….

EUR.

Allée d’Amour Espace René Lazare

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Entre-deux-Mers