Mythologie, le destin de Persée Allée d’Amour Targon, 20 décembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Un spectacle pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse!.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

Allée d’Amour Espace René Lazare

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A show for children in search of adventure and parents in search of meaning. Or the other way around!

Un espectáculo para niños en busca de aventuras y padres en busca de sentido. O al revés

Eine Aufführung für Kinder auf der Suche nach Abenteuern und Eltern auf der Suche nach Sinn. Oder umgekehrt!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de l’Entre-deux-Mers