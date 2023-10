Spectacle « Messieurs les coureurs » Allée d’Amour Targon, 26 novembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Pascal Labadie, ancien coureur cycliste girondin, relate avec humour sa vie avec ses victoires et ses défaites, ses interrogations, sa famille ainsi que les ambiances de courses cyclistes. Ce spectacle à la fois drôle et émouvant s’adresse à tout le monde, que l’on soit fan ou non de cyclisme..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Allée d’Amour Espace Culturel René Lazare

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pascal Labadie, a former racing cyclist from the Gironde region, recounts his life with humor, his victories and defeats, his questions, his family and the atmosphere of cycling races. This funny and moving show is for everyone, whether you’re a cycling fan or not.

Pascal Labadie, antiguo corredor ciclista de Gironda, cuenta su vida con humor, incluyendo sus victorias y derrotas, sus preguntas, su familia y el ambiente de las carreras ciclistas. Este espectáculo divertido y conmovedor es para todo el mundo, sea o no aficionado al ciclismo.

Pascal Labadie, ein ehemaliger Radrennfahrer aus der Gironde, erzählt auf humorvolle Weise von seinem Leben mit seinen Siegen und Niederlagen, seinen Fragen, seiner Familie und den Stimmungen bei den Radrennen. Diese lustige und zugleich bewegende Show richtet sich an alle, egal ob sie Radsportfans sind oder nicht.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de l’Entre-deux-Mers