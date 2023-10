Boum d’Halloween Allée d’Amour Targon, 4 novembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

L’association les P’tits Targonnais organise une Boum d’Halloween avec au programme un atelier maquillage, un concours du meilleur déguisement, un photobooth, des animations dansantes et un goûter. Buvette sur place. Sur réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00. EUR.

Allée d’Amour Espace Culturel René Lazare

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The P’tits Targonnais association is organizing a Halloween Boum with a face-painting workshop, a contest for the best disguise, a photobooth, dancing and a snack. Refreshments on site. Reservations required.

La asociación P’tits Targonnais organiza una fiesta de Halloween con taller de pintura de caras, concurso al mejor disfraz, photobooth, baile y merienda. Refrescos in situ. Es necesario reservar.

Der Verein Les P’tits Targonnais organisiert eine Halloween-Boum. Auf dem Programm stehen ein Schminkatelier, ein Wettbewerb für das beste Kostüm, eine Fotobox, Tanzanimationen und ein Imbiss. Erfrischungsgetränke vor Ort. Auf Reservierung.

