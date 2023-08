Festival : Le Pressoir Allée d’Amour Targon, 6 octobre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Le festival le Pressoir revient sur le territoire Targonnais dans un esprit de rencontres, de partages et de découvertes, mêlant artistes et spectateurs de tout horizon depuis maintenant plus de 10 ans. En s’associant à des partenaires associatifs locaux, le Pressoir propose un festival de fanfares et autres arts vivants, principalement issus du domaine de la rue..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

Allée d’Amour Espace René Lazare

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Pressoir festival returns to the Targonnais area in a spirit of encounters, sharing and discoveries, bringing together artists and spectators from all horizons for over 10 years now. In association with local associative partners, le Pressoir offers a festival of brass bands and other performing arts, mainly from the street scene.

El festival le Pressoir vuelve a la región del Targonnais con un espíritu de encuentro, de compartir y de descubrimientos, reuniendo desde hace más de 10 años a artistas y espectadores de todos los horizontes. Uniendo fuerzas con las asociaciones locales, le Pressoir ofrece un festival de bandas de música y otras artes escénicas, principalmente de calle.

Das Festival le Pressoir kehrt in das Gebiet von Targonnais zurück. Es steht im Zeichen von Begegnungen, Austausch und Entdeckungen und vermischt seit nunmehr über 10 Jahren Künstler und Zuschauer aller Horizonte. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Vereinspartnern bietet le Pressoir ein Festival für Blaskapellen und andere darstellende Künste, die hauptsächlich aus dem Bereich der Straße stammen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT de l’Entre-deux-Mers