Journées européennes du patrimoine : rallye découverte Allée d’Amour Targon, 16 septembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Les 16 et 17 septembre auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème du Patrimoine vivant et du Patrimoine du sport. La Commission Pays d’art et d’Histoire vous propose comme l’an dernier le samedi 16 septembre, un rallye découverte sous forme d’énigmes à élucider en famille ou entre amis. N’est-ce pas là un bon moyen de rendre « sportive et vivante » la recherche de lieux méconnus de l’Entre-deux-Mers dispersés aux alentours de Targon, patrimoine plus ou moins visible mais toujours digne d’intérêt car vecteur d’une histoire trop souvent oubliée ?

Donc, pour les curieux, petits et grands, en quête de surprises, n’oubliez pas de noter dans vos agendas la date du 16 septembre. Le rendez-vous est fixé à partir de 9 h, espace René Lazare pour un départ échelonné. Prévoyez le pique-nique tiré du sac pour la pause méridienne, avant de reprendre votre exploration jusqu’à 16 h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Allée d’Amour Espace René Lazarre

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The European Heritage Days will be held on September 16 and 17, on the theme of Living Heritage and Sports Heritage. Like last year, the Pays d’art et d’Histoire Commission is proposing a discovery rally on Saturday September 16, in the form of riddles to be solved with family and friends. Isn’t this a good way of making the search for little-known Entre-deux-Mers sites scattered around Targon « sporty and lively », a heritage that is more or less visible but always worthy of interest as a vehicle for a history that is all too often forgotten?

So, for the curious, young and old, in search of surprises, don’t forget to put the date of September 16 in your diaries. The meeting point is at Espace René Lazare, starting at 9 a.m. for a staggered departure. Don’t forget to pack a picnic for lunch, before resuming your exploration until 4 p.m.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrarán los días 16 y 17 de septiembre, con el tema del patrimonio vivo y el patrimonio del deporte. El sábado 16 de septiembre, al igual que el año pasado, la Comisión de Pays d’art et d’Histoire organiza un rally de descubrimiento en forma de acertijos para resolver en familia o entre amigos. ¿No es una buena manera de hacer « deportiva y animada » la búsqueda de lugares poco conocidos de la región de Entre-deux-Mers diseminados por los alrededores de Targon, un patrimonio más o menos visible pero siempre digno de interés como vehículo de una historia demasiado a menudo olvidada?

Así que si es curioso, joven o mayor, y busca sorpresas, no olvide apuntar la fecha del 16 de septiembre en su agenda. El punto de encuentro está fijado a las 9.00 h en el Espace René Lazare, para una salida escalonada. No olvide llevar un almuerzo para la pausa del mediodía, antes de seguir explorando la ciudad hasta las 16.00 horas.

Am 16. und 17. September finden die Europäischen Tage des Kulturerbes statt, die unter dem Motto « Lebendiges Kulturerbe » und « Kulturerbe des Sports » stehen. Die Kommission für Kunst und Geschichte schlägt Ihnen wie im letzten Jahr am Samstag, den 16. September, eine Entdeckungsrallye in Form von Rätseln vor, die Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden lösen können. Ist das nicht ein gutes Mittel, um die Suche nach unbekannten Orten des Entre-deux-Mers, die in der Umgebung von Targon verstreut sind, zu einem « sportlichen und lebendigen » Erlebnis zu machen? Dieses Erbe ist mehr oder weniger sichtbar, aber immer interessant, da es eine allzu oft vergessene Geschichte vermittelt

Wer also neugierig ist, ob groß oder klein, und auf der Suche nach Überraschungen ist, sollte sich den 16. September im Kalender notieren. Treffpunkt ist ab 9 Uhr im Espace René Lazare, wo die Teilnehmer gestaffelt starten. Planen Sie für die Mittagspause ein Picknick aus der Tasche ein, bevor Sie bis 16 Uhr weiter auf Entdeckungsreise gehen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT de l’Entre-deux-Mers