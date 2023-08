Forum des associations Allée d’Amour Targon, 8 septembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Pour ce début d’année scolaire, les associations de Targon se réunissent à nouveau à l’espace René Lazare, pour vous recevoir et vous communiquer toutes les informations dont vous aurez besoin pour faire les bons choix parmi les nombreuses activités proposées. Car ne l’oublions pas, Targon à la chance de disposer de structures variées et d’associations dynamiques permettant de satisfaire toutes les envies..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 20:00:00. EUR.

Allée d’Amour Espace René Lazarre

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the start of the new school year, Targon’s associations are once again gathering at the Espace René Lazare, to welcome you and provide you with all the information you need to make the right choice from among the many activities on offer. Let’s not forget that Targon is fortunate to have a wide range of structures and dynamic associations to satisfy every desire.

Al comienzo del nuevo curso escolar, las asociaciones de Targon se reúnen de nuevo en el Espace René Lazare, para darle la bienvenida y ofrecerle toda la información necesaria para elegir bien entre las numerosas actividades propuestas. No olvidemos que Targon tiene la suerte de contar con una amplia gama de instalaciones y asociaciones dinámicas para satisfacer todos los deseos.

Zu Beginn des Schuljahres versammeln sich die Vereine von Targon wieder im Espace René Lazare, um Sie zu empfangen und Ihnen alle Informationen zu geben, die Sie brauchen, um die richtige Wahl unter den zahlreichen angebotenen Aktivitäten zu treffen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Targon das Glück hat, über vielfältige Strukturen und dynamische Vereine zu verfügen, die es ermöglichen, alle Wünsche zu erfüllen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT de l’Entre-deux-Mers