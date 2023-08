Circuit des Mégalithes Allée couverte Men Gouarec Plaudren, 16 septembre 2023, Plaudren.

Circuit des Mégalithes Samedi 16 septembre, 14h15 Allée couverte Men Gouarec *Ateliers de fabrication d’objets pour les enfants à partir de 5 ans / sur inscription.

La commune de Plaudren organise un circuit des mégalithes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

1) Rendez-vous à 14h15 à l’Allée couverte de Men Gouarec pour débuter. Explications du mégalithe et atelier fabrication de sifflets*

2) Suite du circuit vers le site de Men Guen Lanvaux avec explications du mégalithe et atelier fabrication de statuettes*

3) Pour clore l’après-midi et le circuit, une conférence/débat sur les sites mégalithiques sera animée par Philippe Gouezin à la salle Ty an Holl avec un atelier poterie*.

Allée couverte Men Gouarec Le petit Kerhorno, 56420, Plaudren Plaudren 56420 Morbihan Bretagne 02.97.45.58.73 https://www.plaudren.fr/ Parking aux abords de chacun des sites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

mairie de plaudren