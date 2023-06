Visite guidée d’un mégalithe normand Allée couverte de la Table au Diable Passais Villages Passais Villages Catégories d’Évènement: Orne

Passais Villages Visite guidée d’un mégalithe normand Allée couverte de la Table au Diable Passais Villages, 17 septembre 2023, Passais Villages. Visite guidée d’un mégalithe normand Dimanche 17 septembre, 14h30 Allée couverte de la Table au Diable Durée 1h. 9 mètres de long, 5000 ans d’histoire à découvrir avec Anne Laure, guide conférencière. Allée couverte de la Table au Diable Allée couverte, 61350 Passais-Villages Passais Villages 61350 Passais Orne Normandie 02 33 38 53 97 http://www.ot-domfront.com Site mégalithique, allée couverte en parfait état de 13 mètres de long. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

