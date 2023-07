Marché gourmand nocturne Allée Colonel Arnaud Beltrame Saint-Crépin-d’Auberoche, 4 août 2023, Saint-Crépin-d'Auberoche.

Saint-Crépin-d’Auberoche,Dordogne

Le comité poursuit ses festivités de l’été avec son Marché Gourmand traditionnel organisé le vendredi 4 août, à partir de 18H. Venez nombreux profitez de cette soirée , avec ambiance musicale en bord de rivière. Entre 5 et 10 exposants seront présents pour vous proposer une offre de restauration gourmande, à savourer sans modération !

Sans réservation.

Pensez à amener vos couverts..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 00:00:00. .

Allée Colonel Arnaud Beltrame Place Pierre Labrue – parking mairie

Saint-Crépin-d’Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The committee continues its summer festivities with its traditional Gourmet Market on Friday August 4, starting at 6pm. Come one, come all, and enjoy an evening of music by the river. Between 5 and 10 exhibitors will be on hand to offer gourmet food and drink, to be enjoyed without moderation!

No reservation required.

Remember to bring your own cutlery.

El viernes 4 de agosto, a partir de las 18.00 horas, la comisión prosigue sus fiestas estivales con su tradicional Mercado Gourmet. Vengan todos a disfrutar de esta velada, amenizada con música junto al río. Entre 5 y 10 puestos ofrecerán comida y bebida gourmet para disfrutar sin moderación

No es necesario reservar.

No olvide traer sus cubiertos.

Das Komitee setzt seine Sommerfeierlichkeiten mit seinem traditionellen Gourmetmarkt fort, der am Freitag, dem 4. August, ab 18 Uhr stattfindet. Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diesen Abend mit musikalischer Umrahmung am Flussufer. Zwischen 5 und 10 Aussteller werden anwesend sein, um Ihnen ein Angebot an Feinschmeckergerichten anzubieten, das Sie ohne Mäßigung genießen können!

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT de Périgueux