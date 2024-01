Concert de jazz avec Megaswing Allée Clemenceau Montbard, dimanche 21 juillet 2024.

Montbard Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 19:30:00

fin : 2024-07-21 22:30:00

Megaswing Quintet

Houlette : bâton de berger, muni à son extrémité d’une plaque de fer

en forme de gouttière servant à jeter des mottes de terre ou des pierres

aux moutons qui s’écartent de troupeau. (petit Robert).

Donc, sous la houlette du batteur Stéphane Roger, de l’aube au

crépuscule des années 90, MEGASWING égaya les nuits parisiennes

d’une lueur toute Blue Swing red hot Funky , et donna à la scène

jazz swing française une jolie couleur culte.

Après 8 ans d’existence et 3 albums, ce bel orchestre se consuma……..

pour mieux renaître de ses cendres quelques années plus tard.

Cette année Mégaswing soufflera ses 35 bougies, le Jazz phoenix lisse

ses plumes d’apparat, réaccorde ses instruments de fête pour se livrer

à un ultime tour de piste que l’on espère proche du mouvement

perpétuel.

Pendant toutes ces années Mégaswing aura été à géométrie variable,

en voici la dernière mouture !

EUR.

Allée Clemenceau PARC BUFFON

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



