Conférence « Dr Jean Heameau, pionnier de la médecine écologique » Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 23 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

L’association des amis de Jean Hameau organise un conférence sur le Dr Jean Hameau, pionnier de la médecine écologique. Médecin français installé à La Teste de Buch, il y fut également Maire de la Commune de 1844 à 1848.

Animée par le Docteur Jean-Marie Chabanne..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. EUR.

Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association des Amis de Jean Hameau is organizing a lecture on Dr. Jean Hameau, a pioneer of ecological medicine. A French doctor based in La Teste de Buch, he was also Mayor of the Commune from 1844 to 1848.

Hosted by Dr. Jean-Marie Chabanne.

La Asociación de Amigos de Jean Hameau organiza una conferencia sobre el Dr. Jean Hameau, pionero de la medicina ecológica. Médico francés afincado en La Teste de Buch, fue también alcalde del municipio de 1844 a 1848.

El anfitrión es el Dr. Jean-Marie Chabanne.

Der Verein der Freunde von Jean Hameau organisiert einen Vortrag über Dr. Jean Hameau, einen Pionier der ökologischen Medizin. Er war ein französischer Arzt, der sich in La Teste de Buch niederließ und dort von 1844 bis 1848 auch Bürgermeister der Gemeinde war.

Moderiert von Dr. Jean-Marie Chabanne.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT La Teste-de-Buch