Marché de velaux (samedi) Allée Claude Debussy Velaux Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Velaux

Marché de velaux (samedi) Allée Claude Debussy, 1 janvier 2023, Velaux. Retrouvez le marché tous les samedis matins sur la Place des Droits de l’Homme..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Allée Claude Debussy Place des Droits de l’Homme

Velaux 13880 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Find the market every Saturday morning on the Place des Droits de l’Homme. Encontrará el mercado todos los sábados por la mañana en la Place des Droits de l’Homme. Finden Sie den Markt jeden Samstagmorgen auf dem Place des Droits de l’Homme. Mise à jour le 2023-02-21 par Provence Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Velaux Autres Lieu Allée Claude Debussy Adresse Allée Claude Debussy Place des Droits de l'Homme Ville Velaux Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Allée Claude Debussy Velaux

Allée Claude Debussy Velaux Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/velaux/

Marché de velaux (samedi) Allée Claude Debussy 2023-01-01 was last modified: by Marché de velaux (samedi) Allée Claude Debussy Allée Claude Debussy 1 janvier 2023 Allée Claude Debussy Velaux

Velaux Bouches-du-Rhône