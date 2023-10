LOTO POUR LES ENFANTS Allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle, 3 décembre 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

Loto pour les enfants de 5 à 12 ans dans le cadre du Téléthon au centre socioculturel. 2,50€ le carton, buvette et pâtisserie sur place, nombreux lots enfants à gagner (jeux, tours de karting…). Réservation possible par téléphone.. Enfants

Dimanche 2023-12-03 13:30:00 fin : 2023-12-03 . 2.5 EUR.

Allée Charles Bossi Centre socioculturel

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



Lotto for children aged 5 to 12 as part of the Telethon at the sociocultural center. 2.50 per box, refreshments and pastries on site, lots of children’s prizes to be won (games, go-kart rides…). Reservations by telephone.

Lotería para niños de 5 a 12 años en el marco del Teletón del centro sociocultural. 2,50 ¤ la caja, bar y bollería in situ, muchos premios para niños (juegos, karts, etc.). Reservas por teléfono.

Lotto für Kinder von 5 bis 12 Jahren im Rahmen des Telethon im soziokulturellen Zentrum. 2,50? pro Karte, Getränke und Gebäck vor Ort, zahlreiche Kinderpreise zu gewinnen (Spiele, Go-Kart-Fahrten…). Telefonische Reservierung möglich.

