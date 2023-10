Braderie de la Croix Rouge Allée Blaise Pascal Yssingeaux, 3 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Venez chiner des vêtements pour tous et aussi des jouets..

2023-11-03 09:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. .

Allée Blaise Pascal Ancien VVF

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and find clothes for all and also toys.

Ven y encuentra ropa para todos y también juguetes.

Kommen Sie vorbei und stöbern Sie nach Kleidung für alle und auch nach Spielzeug.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire