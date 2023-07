Festival Electro Corner Allée Bergès Maubourguet, 7 juillet 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Premier festival de musique électro de la région – Electro Corner

Venez profiter d’un week-end de musique avec des DJs internationaux.

DJ Sets, food trucks et buvette

Avec la présence de: Malanda JR, Citizen Kain, The Organism, Sophonic, Madlo, Marie Berson, The Deep Brothers, Max Muller B2B Nikko, JPS’Ound, Chedar B2B Mozza, Le Loustik, Jompakt, Ludwig UYB, Store.K, El Niño, Ludovic Quai 7

Ouverture des ports à 13h

20€/soirée, pass week-end 30€.

2023-07-07 13:00:00 fin : 2023-07-08 22:00:00. EUR.

Allée Bergès MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The region’s premier electro music festival – Electro Corner

Come and enjoy a weekend of music with international DJs.

DJ sets, food trucks and refreshment stands

With the presence of: Malanda JR, Citizen Kain, The Organism, Sophonic, Madlo, Marie Berson, The Deep Brothers, Max Muller B2B Nikko, JPS’Ound, Chedar B2B Mozza, Le Loustik, Jompakt, Ludwig UYB, Store.K, El Niño, Ludovic Quai 7

Ports open at 1pm

20/evening, weekend pass 30?

El primer festival de música electrónica de la región – Electro Corner

Ven a disfrutar de un fin de semana de música con DJ internacionales.

DJ sets, food trucks y puestos de refrescos

Con la presencia de: Malanda JR, Citizen Kain, The Organism, Sophonic, Madlo, Marie Berson, The Deep Brothers, Max Muller B2B Nikko, JPS’Ound, Chedar B2B Mozza, Le Loustik, Jompakt, Ludwig UYB, Store.K, El Niño, Ludovic Quai 7

Puertos abiertos a las 13h

20/tarde, abono fin de semana 30?

Erstes Elektro-Musikfestival in der Region – Electro Corner

Genießen Sie ein Wochenende voller Musik mit internationalen DJs.

DJ-Sets, Food Trucks und Getränkeausschank

Mit der Anwesenheit von: Malanda JR, Citizen Kain, The Organism, Sophonic, Madlo, Marie Berson, The Deep Brothers, Max Muller B2B Nikko, JPS’Ound, Chedar B2B Mozza, Le Loustik, Jompakt, Ludwig UYB, Store.K, El Niño, Ludovic Quai 7

Öffnung der Häfen um 13h

20/Abend, Wochenendpass 30?

Mise à jour le 2023-06-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65