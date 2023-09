La mali’Cieuse – 2ème édition Allée Bel Air Cieux, 8 octobre 2023, Cieux.

Cieux,Haute-Vienne

Venez vous balader sur les sentiers de Monts de Blond lors de cette randonnée VTT UFOLEP ou de la randonnée pédestre. Sur inscription en ligne ou sur place..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Allée Bel Air Logis des Treilles

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Monts de Blond trails during this UFOLEP mountain bike ride or hike. Registration online or on site.

Venga a disfrutar de los senderos de los Montes de Blond durante este recorrido en bicicleta de montaña o a pie de la UFOLEP. Inscripciones en línea o in situ.

Wandern Sie auf den Pfaden der Monts de Blond bei dieser UFOLEP-Mountainbike-Tour oder beim Wandern. Nach Anmeldung online oder vor Ort.

