Gala de fin d’année du club de Twirling Bâton de Valence / La Roche Allée Auguste Jamet Valence, 25 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Gala de fin d’année du club de twirling bâton de Valence / La Roche. Démonstration des solos, duos et équipes qui ont concouru toute l’année lors des différents championnats ainsi que du groupe débutant.

Buvette et Snack sur place..

2023-06-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Allée Auguste Jamet Palais des Sports Mendes France

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



End-of-year gala for the Valence / La Roche twirling baton club. Demonstrations by the solos, duos and teams who have competed throughout the year in the various championships, as well as the beginners’ group.

Refreshments and snacks on site.

Gala de fin de año del club de bastoneros de Valence / La Roche. Demostraciones de los solos, dúos y equipos que han competido a lo largo del año en los diferentes campeonatos, así como del grupo de principiantes.

Refrescos y tentempiés in situ.

Gala zum Jahresende des Twirlingstock-Clubs Valence / La Roche. Vorführung der Solos, Duos und Teams, die das ganze Jahr über bei den verschiedenen Meisterschaften angetreten sind, sowie der Anfängergruppe.

Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme