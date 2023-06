JOURNEE CONCORDE Allée André Turcat Blagnac, 17 juin 2023, Blagnac.

Blagnac,Haute-Garonne

Cette année, la Journée du Concorde du musée aeroscopia célèbre la date anniversaire du dernier vol commercial du Concorde Fox-Charlie ! 20 ans déjà !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Allée André Turcat MUSÉE AEROSCOPIA

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie



This year, aeroscopia Museum’s Concorde Day celebrates the anniversary of the last commercial flight of the Fox-Charlie Concorde! 20 years already!

Este año, el Día del Concorde en el museo aeroscopia celebra el aniversario del último vuelo comercial del Fox-Charlie Concorde 20 años después

Der diesjährige Concorde-Tag des aeroscopia-Museums feiert den Jahrestag des letzten kommerziellen Fluges der Concorde Fox-Charlie! schon 20 Jahre!

